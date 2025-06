Lavori alla segnaletica e al cavalcavia chiusure in vista in due caselli bergamaschi

Attenzione automobilisti! Gli amanti delle strade sicure e ben segnalate saranno felici di sapere che a Dalmine, due notti dedicate ai lavori di manutenzione porteranno a una chiusura del casello. Dal 3 al 4 giugno, dalle 21 alle 5, preparatevi a deviare: il miglioramento della segnaletica e dei cavalcavia è in arrivo! Un piccolo sacrificio per strade più sicure e scorrevoli. Non perdere l'occasione di viaggiare in sicurezza!

Chiusure in vista in due stazioni bergamasche sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 giugno, con orario 21-5, sarà chiuso il casello di Dalmine in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: per gli automobilisti che viaggiano verso Milano, Capriate; in direzione Brescia, Bergamo.   Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 giugno sarà chiusa la stazione di Capriate in uscita per chi proviene da Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lavori alla segnaletica e al cavalcavia, chiusure in vista in due caselli bergamaschi

Leggi anche Lavori completati su asfalti e segnaletica in via Lago di Scanno e via Torino a Pianella: investiti 100mila euro [FOTO] - A Pianella, grazie a un investimento di 100mila euro di fondi regionali, si sono conclusi i lavori di rifacimento stradale in via Lago di Scanno e in tratti di via Torino.

Se ne parla anche su altri siti

Lavori alla segnaletica e al cavalcavia, chiusure in vista in due caselli bergamaschi; Passerella di corso Savona, venerdì si tolgono i Jersey: cantiere in dirittura d'arrivo; Litorale, A12, lavori e chiusure autostradali tra Torrimpietra e Cerveteri-Ladispoli; Viabilità A12, uscite chiuse su litorale nord di Roma: date e tratti interessati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Viabilità A12, chiusure Maccarese-Fregene e Torrimpietra: date e tratti interessati

Come scrive msn.com: L’autostrada A12 sarà interessata da alcune chiusure causa lavori. Questi i dettagli riguardo gli svincoli interessati, le date e gli orari. Date e orari delle chiusure in A12 in due località del Comu ...

Viabilità A12, uscite chiuse su litorale nord di Roma: date e tratti interessati

Si legge su msn.com: Nelle prossime ore sono in programma delle chiusure in A12, sul litorale nord di Roma. La ditta sarà al lavoro per la manutenzione della segnaletica e quella di un cavalcavia. Tutte le informazioni su ...

Autostrade, due tratti della A1 chiudono per una notte

Da lanazione.it: Firenze, 22 maggio 2025 – Due importanti chiusure di tratti autostradali molto trafficati. Siamo sulla A1 Milano-Napoli, l’Autostrada del Sole, oggetto di importanti lavori.