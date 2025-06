L' autostrada a 8 corsie che passa tra le case | come cambia la viabilità lo smog e i disagi

Lissone si prepara a una rivoluzione viaria: il cantiere di Pedemontana avanza e con esso una nuova autostrada a 8 corsie. I residenti, in particolare a Santa Margherita, sono in allerta per l'impatto che avrà sull'inquinamento e la viabilità. Tra preoccupazioni e speranze, i maxi striscioni sui cantieri raccontano un malcontento crescente. Come si concilieranno sviluppo e qualità della vita? Scoprilo con noi!

Che cosa succederà a Lissone, adesso che il cantiere di Pedemontana procede sempre più velocemente? Questa è la domanda che molti residenti si stanno ponendo, soprattutto coloro che vivono a Santa Margherita. Intanto in questi giorni lungo le transenne dei cantieri sono apparsi maxi striscioni.

