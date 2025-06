L' auto sbanda si ribalta più volte e finisce in un fosso | muore papà di 54 anni schiacciato sotto la Panda Choc ad Agugliano

Un drammatico incidente ha scosso Agugliano, portando via un padre di 54 anni, vittima di un ribaltamento fatale della sua auto. Questo evento triste ci ricorda quanto sia cruciale la sicurezza stradale, specialmente in un periodo in cui le distrazioni al volante sono in aumento. Un monito per tutti: la prudenza è fondamentale. Riflessioni su come migliorare la nostra consapevolezza alla guida sono più che mai necessarie.

AGUGLIANO? Ha sbandato, è finito fuori strada ed è rimasto schiacciato sotto l'auto che si è ribaltata. Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio ad Agugliano,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - L'auto sbanda, si ribalta più volte e finisce in un fosso: muore papà di 54 anni schiacciato sotto la Panda. Choc ad Agugliano

