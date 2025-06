Laura Samani racconta Piccolo Corpo | Un film sui confini ma dello spirito

Laura Samani ci invita a riflettere su ciò che significa attraversare i confini, non solo geografici ma anche interiori, con il suo film "Piccolo Corpo". Presentato nella retrospettiva “Oriente Zahod / Occidente Zahod”, quest'opera d'esordio ha già conquistato premi in festival internazionali. Scoprire come il confine diventi una soglia spirituale potrebbe offrirci nuove chiavi di lettura per comprendere il nostro mondo. Non perdere l'occasione di esplorare questa dimensione profonda!

In occasione della retrospettiva "Oriente Zahod Occidente Zahod – La frontiera nel cinema e nella storia", la regista Laura Samani ha presentato il suo film d'esordio, Piccolo Corpo. Un'opera intensa, premiata in diversi festival internazionali, che esplora il concetto di confine in modo profondo e inaspettato. Il confine come soglia spirituale. "Per me il confine è una soglia: un punto privilegiato da cui osservare avanti, indietro, sopra e sotto," racconta Samani. Il tema centrale del film, infatti, non è un confine geografico, ma un limite spirituale, quello tra la vita e la morte, tra il dolore della perdita e il desiderio di ricongiungersi.

