L’attentato in Colorado contro la marcia per gli ostaggi | Free Palestine – Il video

Un gesto violento scuote Boulder, Colorado, durante una marcia pacifica per gli ostaggi israeli. L’attentato con molotov ha ferito sei anziani, amplificando le tensioni già palpabili nel dibattito su Gaza. Questo episodio ci ricorda quanto sia urgente promuovere il dialogo e la comprensione, piuttosto che l'odio. In un momento in cui il mondo guarda con attenzione alla questione israelo-palestinese, è fondamentale riflettere sulle conseguenze delle azioni violente.

Mohamed Sabry Soliman, 45enne egiziano, è stato arrestato per aver lanciato molotov contro un corteo a sostegno degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza a Boulder in Colorado. L’attentato ha un bilancio di sei feriti, tutti di età compresa tra i 67 e gli 88 anni. Di cui almeno uno in gravi condizioni. Ferito anche l’attentatore, che secondo la Casa Bianca «è uno straniero il cui visto era scaduto ma era rimasto illegalmente negli Stati Uniti». La Boulder Run for Their Lives è l’appuntamento settimanale della comunità ebraica promosso dalla Anti-Defamation League. In un video Solima appare a torso nudo con due molotov in mano mentre urla «Free Palestine». 🔗 Leggi su Open.online

