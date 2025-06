L’attacco ucraino alle basi russe | ora si apre la pista Kazakstan

L'ultimo attacco ucraino alle basi russe segna un cambio di passo nel conflitto, aprendo una nuova prospettiva strategica verso il Kazakistan. Questo evento non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di rivalità geopolitiche. La domanda da porsi è: stiamo assistendo all'emergere di un nuovo fronte nella guerra? Un punto interessante da seguire è come la situazione potrebbe influenzare le relazioni tra Mosca e Astana.

Della grande operazione ucraina che ha portato alla distruzione (o danneggiamento) di un numero imprecisato di bombardieri strategici russi ( certo non i 42 di cui si parla, o quel 34% dell’intera flotta annunciato da Zelensky, più probabilmente una dozzina ) si sa troppo poco per tirare conclusioni affrettate. Tanto meno per parlare di una “nuova Pearl Harbor” o per annunciare svolte in una guerra in cui, per portare un solo ulteriore elemento, gli analisti militari ucraini di Deep State registrano tra aprile e maggio un aumento del 19% degli attacchi russi quotidiani. Si possono fare però alcune considerazioni, lasciando che sia il tempo (se mai ne sapremo di più) a confermarle o smentirle. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’attacco ucraino alle basi russe: ora si apre la “pista Kazakstan”

Se ne parla anche su altri siti

Il più grande attacco dell’Ucraina contro le basi aeree russe dall’inizio della guerra; L'operazione «tela di ragno», attacco ucraino in 4 basi russe: «Distrutti 41 bombardieri del Cremlino»; Ucraina, attacco senza precedenti a basi aeree russe: cosa sappiamo; L'intelligence ucraina distrugge più di 40 bombardieri in 4 basi russe. Domani i colloqui a Istanbul - Zelensky: nell'operazione in Russia, nostro ufficio era accanto all'FSB. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina, attacco in Russia con droni e camion: bombardieri russi Tu-95 distrutti. «Danni per 7 miliardi». Così è nato lo storico raid

Lo riporta msn.com: Gli attacchi ucraini di ieri, domenica 1 giugno, hanno causato alla Russia danni stimati in 7 miliardi di dollari e hanno colpito il 34% dei ...

Ucraina, attacco senza precedenti a basi militari russe

Da informazione.it: Città del Vaticano L’attacco, denominato “operazione ragnatela”, era stato programmato da oltre un anno. Ieri, domenica 1°giugno, 117 droni ucraini sono stati fatti entrare in profondità… Leggi ...

L’Ucraina sfonda in Russia, Kiev lancia il più grande attacco contro basi aeree di Mosca: è la “Pearl Harbor” del Cremlino

Come scrive msn.com: È stato il più grande attacco ucraino contro basi aeree russe dall’inizio della guerra, scoppiata ormai nel lontano febbraio di tre anni fa. Quello compiuto domenica dall’intelligence militare di Kiev ...