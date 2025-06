l asteroide 2008 dg5 sfiora la terra il 5 giugno e l europa si prepara alla sfida apophis

Il 5 giugno, il cielo si prepara a un'incontro straordinario: l'asteroide 2008 DG5 passerà vicino alla Terra. Ma non temete, nessun pericolo all'orizzonte! Questo evento ci ricorda quanto sia affascinante l'universo e ci invita a riflettere sulla crescente attenzione verso la protezione planetaria. E mentre ci prepariamo a questo passaggio, l'Europa si sta già attrezzando per affrontare la minaccia dell'asteroide Apophis. Curiosi di sapere cosa ci ris

Nessun pericolo per la Terra, è la premessa ma per chi è appassionato di eventi spaziali segnaliamo che il prossimo 5 giugno, alle 23.55 ora italiana, il cielo ospiterà un incontro “ravvicinato”, ma sicuro con un “oggetto potenzialmente pericoloso”. Si tratta dell’ asteroide (424482) 2008 DG5, che raggiungerà la minima distanza dal nostro pianeta pari a circa 3,5 milioni di chilometri, nove volte la distanza media della Luna. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dal Virtual Telescope Project, grazie agli strumenti installati a Manciano (Grosseto), sotto uno dei cieli più bui d’Italia. Il commento sarà affidato all’astrofisico Gianluca Masi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it