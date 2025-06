L' assessore Zamparelli al Pd | Per la movida in centro Comune da sempre mediatore ma il dialogo non c' è

La movida in centro città è un tema caldo e attuale, ma l'assessore Zamparelli sembra aver incontrato un muro. Nonostante la sua volontà di mediare tra esercenti e residenti, il dialogo stenta a decollare. In un periodo in cui i centri urbani cercano di rinascere dopo la pandemia, riuscire a trovare un equilibrio tra divertimento e tranquillità diventa cruciale. Riuscirà il Comune a trasformare le parole in fatti? Solo il tempo lo dirà.

"Il Comune ha sempre espresso e sempre continuerà a esprimere la massima disponibilità a far dialogare gli esercenti della movida e i residenti, cioè e fare da intermediario, ma storicamente queste prove di dialogo non hanno mai portato a un punto di incontro, per la zona del mercato di piazza.

Leggi anche VIDEO | L'assessore Zamparelli rilancia: "Negozi aperti di sera, nei weekend di luglio e agosto" - L'assessore Zaira Zamparelli ha annunciato il rilancio dell'iniziativa "Negozi aperti di sera" per i weekend di luglio e agosto, prolungando l'orario fino alle 22.

