L’assassino di Martina trasferito da Poggioreale

Un nuovo capitolo si apre nel dramma dell’omicidio di Martina Carbonaro. Alessio Tucci, reo confesso, è stato trasferito da Poggioreale: un gesto che riflette la crescente attenzione su come le istituzioni affrontano la sicurezza dei detenuti e la gestione di casi altamente controversi. Questa decisione mette in luce un tema cruciale: come garantire giustizia e protezione in un contesto dove la violenza giovanile continua a far parlare di sé? La questione è più che mai attuale.

Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola, è stato trasferito dal carcere napoletano di Poggioreale in un altro penitenziario della regione. Motivi di sicurezza alla base della decisione. E' stata così accolta la richiesta che era stata presentata dal suo legale, Mario Mangazzo. La località del carcere dove è stato portato Tucci non è stata rivelata. " Quello che mi ha raccontato – aveva detto l'avvocato dopo l'incontro ccon il suo assistito – è che non ha trovato al suo arrivo un clima favorevole ed è stato spostato in un reparto più tranquillo".

Leggi anche Chi è Alessio Tucci: l'assassino di Martina Carbonaro, la rottura del fidanzamento e quel post dedicato a lei - Alessio Tucci, il 19enne accusato dell'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne trovata senza vita ad Afragola, ha confessato di aver commesso il crimine dopo la rottura del loro fidanzamento.

