lascito signori appello il comitato insiste per sistemare le opere

Il lascito del maestro Carlo Sergio Signori è un tesoro dimenticato che attende di essere valorizzato. Le sue opere, simbolo di una carriera straordinaria, rimangono in un limbo, mentre il comitato fa appello per la loro sistemazione. Questo è un momento cruciale non solo per la memoria dell'artista, ma anche per il nostro patrimonio culturale. Ricordiamo che l’arte merita di essere vissuta e celebrata, non custodita nell’oblio.

Ancora nulla di fatto per il lascito Signori. Le magnifiche statue e dipinti del grande artista milanese di nascita, carrarino e parigino d'adozione, Carlo Sergio Signori, scomparso nel 1988, giacciono da anni accatastate e impolverate in un fondo alla Gildona, in attesa che qualcuno paghi le rette della casa di riposo della vedova dell'artista, Fumie Kakinuma, e diventi così proprietario delle opere. Un autentico spreco di opere d'arte, un peccato per tutta la città perdere un'occasione così, una collezione potrebbe diventare un fiore all'occhiello per Carrara. Un anno fa era stato il Comune a prendersi l'impegno di coprire il debito in cambio dell'acquisto della proprietà dei manufatti, ma per questioni burocratiche il passaggio della titolarità delle opere in capo al Regina Elena non è possibile, e questa speranza è svanita.

