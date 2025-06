L’Arte della Gioia Valeria Golino | Le attrici sono state molto volute e pensate Tecla Insolia | Il copione me lo sono sudato | VIDEO

L’arte della gioia, l’ultimo capolavoro di Valeria Golino, ha già conquistato la scena con tre David e un trionfo ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2025. Ma cosa rende questa storia così avvincente? Tecla Insolia, protagonista del cast, rivela quanto il copione sia stato una vera sfida. In un'epoca in cui le narrazioni femminili si fanno sempre più forti, questo progetto segna un passo avanti verso la valorizzazione delle voci di donne talent

L' Arte della Gioia è uno dei titoli più premiati ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2025. Abbiamo sentito la regista Valeria Golino e alcuni protagonisti del cast su come è stato lavorare insieme in questo progetto che ha visto anche un film oltre la serie. Intervista a Valeria Golino e al cast de L'arte della gioia. Dopo aver conquistato tre David di Donatello, anche il sindacato dei giornalisti cinematografici ha premiato L'Arte della gioia. Dalla regista Valeria Golino al cast: Tecla Insolia (premiata come miglior attrice); Jasmine Trinca e Guido Caprino (migliori attori non protagonisti), e Alma Noce (premiata tra i più giovani talenti dai Nastri d'Argento insieme alla Fondazione Nobis).