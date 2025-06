L’aretino Roberto Paglicci è campione del mondo master di karate

Roberto Paglicci, l’orgoglio dell’Arezzo Karate 1979, ha conquistato il titolo di campione del mondo master di karate ai World Master Games di Taipei! Un trionfo che celebra non solo la sua straordinaria dedizione, ma anche il crescente movimento sportivo per atleti over 36, che sfida le convenzioni e dimostra che la passione non ha età. Scopri come il karate sta diventando un simbolo di resilienza e continuo miglioramento personale!

Roberto Paglicci è campione del mondo di karate. Il portacolori dell'Arezzo Karate 1979 ha vissuto una lunga trasferta fino a Taipei per combattere ai World Master Games, il più partecipato evento multisport nel panorama mondiale per atleti con più di trentasei anni di età, dove è stato.

