L’appello dalla Regione Toscana | Il governo riconosca lo Stato di Palestina come libero e autonomo

In un momento in cui le tensioni geopolitiche si intensificano, la Toscana alza la voce per la libertà della Palestina. Il presidente Eugenio Giani chiede al governo italiano di riconoscere formalmente questo Stato, un gesto che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama internazionale. Questo appello non è solo un atto simbolico, ma un passo verso una maggiore giustizia e stabilità in Medio Oriente. La tua opinione conta: cosa ne pensi?

FIRENZE – “Porterò in consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Eugenio Giani. “Il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, anche agli effetti del diritto internazionale, può infatti svolgere una funzione di deterrenza maggiore nei confronti delle continue e ingiustificate incursioni e bombardamenti da parte delle forze del governo israeliano nel territorio della Striscia di Gaza”, spiega Giani. “Chiederò, inoltre, che il governo italiano riconosca nei comportamenti di Netanyahu e del suo governo una continua violazione dei diritti umani – aggiunge il presidente -, diritti inviolabili e appartenenti ad ogni individuo, così come affermato dalle Nazione Unite nella Dichiarazione Universale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

