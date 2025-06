L’App ’Youpol’ per le segnalazioni Filo diretto e smart con la Questura

YouPol, l’app che connette direttamente i cittadini alla Polizia di Stato, si evolve per rispondere alle nuove sfide sociali. Nata nel 2017 come strumento contro bullismo e spaccio, ha ampliato le sue funzioni durante la pandemia, affrontando anche il dramma delle violenze domestiche. Un supporto essenziale in un contesto in cui la sicurezza e la prevenzione sono più che mai al centro dell'attenzione. Come può la tecnologia trasformare la nostra società? Scoprilo con YouPol!

L'applicazione YouPol per smartphone, tablet e computer, nasce nel 2017 come strumento immediato di comunicazione fra cittadini e Polizia di Stato per prevenire e contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la fase pandemica, che ha registrato un aumento delle violenze domestiche, l'app è stata implementata aggiungendo la possibilità di segnalare queste ultime. Consente l'accesso con registrazione utente o in forma anonima e l'invio di messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure. E' possibile scegliere anche la lingua: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

A Lecco, le segnalazioni di bullismo, spaccio e violenze domestiche tramite l'app YouPol sono triplicate, raggiungendo le 103 nel 2025.

