L’app Google AI Edge Gallery porta l’AI offline direttamente sul tuo smartphone

Scopri come Google AI Edge Gallery rivoluziona la tua esperienza mobile! Questa innovativa app porta l'intelligenza artificiale direttamente sul tuo smartphone, permettendoti di utilizzare modelli avanzati anche senza connessione Wi-Fi. In un'epoca in cui la privacy e l'accessibilità sono cruciali, questo strumento rappresenta una vera svolta. Immagina il potere di avere un assistente AI sempre con te, pronto a semplificare ogni tua attività. Non perdere l'occasione di esplorare queste nuove possibilità!

Google AI Edge Gallery consente agli utenti di eseguire modelli di intelligenza artificiale sui propri dispositivi senza connessione Wi-Fi

Se ne parla anche su altri siti

