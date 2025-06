L’Antica Roma torna a Luni Taverne e battaglie rievocano Lunensia

L'antica Roma rivive a Luni! Con "Lunensia", il passato si intreccia con il presente in un evento che celebra la cultura e la storia. Nella magnifica cornice dell'anfiteatro, taverne, battaglie e spettacoli hanno incantato migliaia di visitatori. Questo revival non è solo una festa, è un richiamo al nostro patrimonio culturale, un'opportunità per riscoprire le radici di una civiltà che ancora oggi ci parla. Non perderti i prossimi eventi!

Luni, 2 giugno 2025 – L'antica Roma è tornata a casa. Si chiude oggi la tre giorni di "Lunensia", il tuffo nell'età romana organizzato all'anfiteatro e area archeologica dal Comune di Luni e dall'associazione Amici di Luni con il sostegno del Museo Nazionale e parco Archeologico e Fondazione Carispezia. Davvero tantissimi spettatori hanno assistito all'apertura a suggestiva apertura delle tabernae, le tipiche botteghe romane, all'allestimento dell'accampamento militare da parte cura delle associazioni Legio Tertia Consularis della Liguria, Romano Tempore di Genova, Aes Cranna di Modena, IIII Legio consolare Adamantina di Ivrea, A-Storia Historical di Savona e Ligures Apuani che hanno preparato ricette ricette tipicamente romane.

