L' ansia da fuori ufficio è il segno definitivo della nostra incapacità di fermarci

L'ansia da fuori ufficio è un campanello d'allarme della nostra società iperconnessa. Nonostante il desiderio di relax, molti di noi faticano a staccare davvero la spina. Questo fenomeno, sempre più diffuso, ci invita a riflettere su come ritrovare il benessere lontano dalla scrivania. Imparare a gestire questa ansia è fondamentale: riscoprire il tempo per noi stessi può essere la chiave per un equilibrio vitale duraturo. Chi è pronto a metters

Chiedersi come calmare l'ansia da fuori ufficio, in inglese out of office anxiety, può sembrare a prima vista un'assurdità totale. Perché sì, ognuno di noi è convinto che quando esce dall'ufficio tutto inizi a girare per il verso giusto: possiamo finalmente smettere di correre a perdifiato dietro a scadenze, riunioni e scocciature di vario tipo, concedendoci un po' di dolce far niente. Ecco, la prima notizia è che il far niente per molti lavoratori del ventunesimo secolo non è dolce per niente. Abbiamo approfondito la faccenda in questo articolo, dedicato alla fantasia di una vita sempre in vacanza, però qui possiamo ricordare che un bel pezzo di quello che siamo, della nostra identità, oggi è legato a ciò che facciamo per lavoro; aggiungiamoci il fatto che il lavoro ci permette di dare una struttura alle nostre giornate e ci consente – in alcuni casi – di sentirci utili, e non diventa così assurda l'idea che senza lavoro potremmo avere qualche problemino psicologico, oltre a quelli economici.

