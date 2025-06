L’Angelo di Renga E una notte in Duomo

Domenica 8 giugno, il Duomo di Ravarino sarà teatro di emozioni con Francesco Renga, protagonista del suo "Angelo - Venti tour". Un evento che celebra i vent'anni dalla sua iconica vittoria a Sanremo. In un periodo in cui la musica live sta tornando a illuminare le serate estive, non perdere l'occasione di vivere un concerto che promette di far volare l'anima. Rendi indimenticabile la tua estate: l’angelo della musica ti aspetta!

Vola un Angelo sul Giugno Ravarinese: Francesco Renga (nella foto) sarà il protagonista dell'atteso concerto di domenica 8 giugno alla Rav-Arena al campo sportivo di Ravarino. Sarà una delle prime tappe del suo "Angelo - Venti tour" che è partito proprio ieri sera in Sicilia: a vent'anni dalla vittoria al festival di Sanremo con "Angelo", un brano divenuto iconico, il cantautore offre al pubblico un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Appuntamento speciale venerdì 6 alle 21 nel Duomo di Modena: in occasione de "La lunga notte delle chiese", il concerto del coro canadese Laudate - Paragon Singers, diretto da Lars Kaario.

