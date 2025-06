Landriano | in bicicletta con mamma e papà bimbo urtato da uno scooter

Tragedia a Landriano: un bambino di soli 6 anni è stato investito mentre pedalava con i genitori. Questo incidente mette in luce un tema cruciale: la sicurezza stradale in un’epoca in cui le biciclette stanno tornando prepotentemente alla ribalta. Con il crescente amore per la mobilità sostenibile, è fondamentale garantire strade più sicure per i piccoli ciclisti. La protezione dei nostri bambini deve diventare una priorità per tutti!