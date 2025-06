Lanciato ‘Appello per Israele’ già 650 firme

Un appello che risuona in un momento cruciale: oltre 650 firme unite da un unico messaggio, "Dalla parte di Israele". In un contesto globale sempre più polarizzato, questa iniziativa dimostra che la solidarietà può superare le divisioni. Un punto interessante? La partecipazione di ebrei e non ebrei, segno di un desiderio condiviso di pace e comprensione. Scopri come sta nascendo un movimento che sfida le convenzioni!

"Dalla parte di Israele" è il titolo dell'appello che viene pubblicato domani sul quotidiano Il Riformista, un appello che – si spiega – "viaggia controcorrente, nel momento più difficile per Israele e per gli ebrei della diaspora. A firmarlo, oltre 650 persone: donne e uomini, ebrei e non ebrei, decidendo di mettere il

