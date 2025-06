L’allarme della commissione fiscale del Congresso Usa | la tassa della vendetta di Trump farà fuggire i capitali stranieri

L'allerta della commissione fiscale del Congresso USA è chiara: la "tassa della vendetta" voluta da Trump potrebbe far fuggire i capitali stranieri. Questo provvedimento, parte del controverso Big Bill, rischia di trasformarsi in un boomerang per l'economia americana, allontanando investitori vitali. Un campanello d'allarme che mette in discussione la stabilità del mercato statunitense proprio nel momento in cui il mondo cerca sicurezze. Cosa ne pensate?

Anche il Congresso Usa avverte che la “ tassa della vendetta ” di Donald Trump rischia di allontanare gli investitori stranieri dai mercati statunitensi. Trasformandosi in un clamoroso boomerang, nota Bloomberg. Si parla dell’articolo 899 del Big, beautiful bill approvato dalla Camera su pressione del presidente, che – come raccontato dal fattoquotidiano.it – introduce un aumento di imposte fino a 20 punti percentuali su interessi, dividendi, redditi delle persone fisiche e delle società percepiti da investitori e aziende di Paesi ritenuti “ fiscalmente discriminatori ” nei confronti delle imprese Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’allarme della commissione fiscale del Congresso Usa: la “tassa della vendetta” di Trump farà fuggire i capitali stranieri

