l algoritmo dell ai conquista i direttori del personale

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA guida anche le scelte future nel mercato del lavoro. A dirlo sono i direttori del personale italiani, che si sono riuniti nel 54° Congresso nazionale Aidp. "Abbiamo esplorato come la creatività possa essere una leva fondamentale per l'innovazione, come la tecnologia possa essere messa al servizio delle persone e come le aziende possano creare valore attraverso scelte consapevoli", dice la presidente di Aidp della Lombardia, Elena Panzera. "La diversità culturale è stata riconosciuta come una fonte indispensabile di ispirazione, mentre l'intelligenza artificiale è stata vista come un elemento chiave per ridefinire il mondo del lavoro.

