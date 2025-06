L' albero crollato sui passanti a Venezia l' ambulante | Dicevamo di salvare i bambini VIDEO

Un tragico crollo ha scosso Venezia, dove un albero è precipitato tra i passanti, richiamando l’attenzione su un tema cruciale: la sicurezza urbana. “Salvate i bambini!” è stato il grido disperato di chi ha assistito all’incidente. In un’epoca in cui le città sono sempre più affollate, diventa fondamentale riflettere sull’importanza della manutenzione degli spazi pubblici. La vita di tutti noi può cambiare in un istante, ed è tempo di agire!

«Trenta secondi di rumore come il crepitio del legno che si spezza e poi un boato e il crollo improvviso dell'albero intero. Erano le 14.55. C'erano persone che urlavano. Abbiamo detto: “Salvate i bambini!". C'era chi è stato copito alla testa e grondava sangue e chi piangeva intrappolato dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - L'albero crollato sui passanti a Venezia, l'ambulante: «Dicevamo di salvare i bambini» VIDEO

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'albero crollato sui passanti a Venezia, l'ambulante: «Dicevamo di salvare i bambini» VIDEO; Venezia, grande albero cade in Piazzale Roma. Travolti turisti, 10 feriti di cui due gravi; A Venezia un albero crolla sui passanti: nove feriti, tre gravi; Venezia, crolla un albero in piazzale Roma: sedici feriti, una donna è grave. Aperta un’inchiesta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Venezia, crolla albero vicino a piazzale Roma: diversi feriti

Si legge su quotidiano.net: Un albero è crollato travolgendo diverse persone nel pomeriggio di lunedì 2 giugno a Venezia. La pianta è caduta in Fondamenta Cossetti, vicino a piazzale Roma, causando il ferimento di alcuni ...

A Venezia un albero crolla sui passanti: nove feriti, tre gravi

Lo riporta dire.it: L'incidente è avvenuto intorno alle 15, nei pressi della zona dei “tre ponti”, a pochi metri da un chiosco affacciato sul canale ...

Venezia, grande albero cade in piazzale Roma e travolge turisti: 10 feriti, due gravi

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - A Venezia oggi nel primo pomeriggio un grosso albero è crollato all’improvviso nella zona di piazzale Roma, travolgendo turisti e passanti. Il bilancio è di dieci feriti, di cui due grav ...