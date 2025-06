L’Al-Hilal si cautela in caso di no di Inzaghi | un ex Milan l’alternativa

Il futuro di Simone Inzaghi è appeso a un filo: il summit con l'Inter deciderà le sue prossime mosse. Se dovesse dire addio, l'Al-Hilal è pronto a prenderlo al volo, ma nel frattempo esplora alternative di peso. Il mercato degli allenatori si infiamma, mentre la Super League Saudita continua a guadagnare attenzione e prestigio. Chi sarà il prossimo grande nome a muoversi? Non perdere gli sviluppi!

Nelle prossime ore il futuro di Simone Inzaghi sarà chiarito una volte per tutte. Atteso il summit con l’Inter: se deciderà di lasciare, per lui si apriranno le porte dell’Al-Hilal. Il club saudita, comunque, si guarda attorno in caso di no dell’attuale allenatore nerazzurro. Occhi su un ex Milan. LE ULTIME – L’ Al-Hilal cerca insistentemente Simone Inzaghi. Domani il summit decisivo con l’Inter: o rimane in nerazzurro ancora per altri anni oppure lascerà Milano con un anno di anticipo, rispetto alla scadenza prevista dal suo contratto. Marotta e Oaktree, nella giornata di domani, vedranno l’allenatore piacentino. 🔗 Leggi su Inter-news.it