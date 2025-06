L’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con Osimhen per le prossime tre stagioni

Victor Osimhen, talento del calcio mondiale, ha scelto di vestire la maglia dell’Al-Hilal per le prossime tre stagioni. Questa mossa segna un trend crescente: il Medio Oriente diventa una nuova destinazione ambita dai top player, con offerte stratosferiche che attirano i campioni. Ma c'è di più: con questo passaggio, Osimhen potrebbe diventare un simbolo di un calcio in evoluzione, pronto a sfidare i grandi club europei. Sarà la sua occasione di brillare su un palcoscen

Oggi sembra che il futuro di Victor Osimhen fosse quello di restare in Turchia. Il giornalista Zeki Uzundurukan aveva dichiarato: «Ho parlato con il presidente del Galatasaray. L'Al-Hilal non può dare 40 milioni di euro ad un calciatore di punto in bianco. La Federazione sta controllando questo affare»ha raggiunto un accordo con l'Al-Hilal e sarà a disposizione del club saudita già per il mondiale per club». Colpo di scena invece questa sera secondo quanto riporta Abdullah Al-Hunayan, giornalista del quotidiano Al-Riyadh, attraverso il proprio account X: "La dirigenza dell'Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con l'attaccante nigeriano Osimhen per rappresentare il club per le prossime tre stagioni".

Cosa riportano altre fonti

