L’Al Hilal fa sul serio | con Inzaghi arriva anche il top player

L'Al Hilal non si ferma e punta in alto: con l'arrivo di Simone Inzaghi, il club arabo sta preparando un colpo da maestro dalla Premier League. Questo è solo l'inizio di una nuova era, dove il calcio saudita ambisce a sfidare i titani europei. Un investimento che non solo accende l'interesse per il Mondiale per Club, ma segna anche un cambio di rotta nel panorama calcistico globale. Chi sarà il prossimo grande nome?

L’Al Hilal vuole puntare in alto e vuole fare sul serio: con Inzaghi può arrivare anche il top player dalla Premier League. L’ Al Hilal vuole fare sul serio già in vista del Mondiale per Club e vuole sfidare il calcio europeo a suon di offerte irrinunciabili. Dopo Simone Inzaghi, il club arabo sta infatti tentando anche un giocatore che in Premier League fa ancora la differenza. DI seguito i dettagli dell’indiscrezione. Al Hilal forte sul top player della Premier League. Stiamo parlando di Bruno Fernandes. La stagione dell’ex centrocampista di Udinese e Sampdoria non è stata all’altezza delle aspettative, complice anche di un rapporto non sempre ottimale con Amorim e il 15° posto ottenuto in premier League non è un caso. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - L’Al Hilal fa sul serio: con Inzaghi arriva anche il top player

Leggi anche Inter, Inzaghi ci pensa sul serio: le cifre dell’Al Hilal sono stratosferiche – ESCLUSIVA - Una domenica di riflessione per i tifosi nerazzurri: il futuro di Simone Inzaghi è in bilico. Con un’offerta stratosferica proveniente dall’Al Hilal, il tecnico sta seriamente considerando il clamoroso approdo in Arabia.

