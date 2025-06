l al hilal è fiducioso di avere l ok di inzaghi romano

L'Al Hilal punta su Simone Inzaghi e sembra sempre più vicino a chiudere l'accordo. Con un'offerta allettante, la squadra saudita non si limita solo all'allenatore, ma mira a rinforzarsi con tre top player. Questo potrebbe segnare un cambio di paradigma nel calcio, dove le leghe asiatiche stanno guadagnando terreno rispetto ai campionati europei. Riuscirà Inzaghi a dire addio all’Inter per intraprendere questa nuova avventura?

Previsto per domani l’incorno tra la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi per decidere del futuro dell’allenatore. Secondo Fabrizio Romano l’Al Hilal è fiducioso di ottenere il via libera definitivo. La squadra della Saudi Pro League attende con ottimismo che accetti la sua offerta e ha intenzione di prendere anche tre giocatori di alto livello. Al Hilal are confident to get the final green light from Simone Inzaghi to become their new head coach. Inzaghi will meet Inter on Tuesday to make final decision on his future but Saudi Pro League side keep waiting with optimism. Al Hilal, planning to sign +3 top players. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it