Massimiliano Allegri torna al Milan, un clamoroso ritorno che segna una nuova era per i rossoneri. Il suo agente, Giovanni Branchini, ha rivelato che solo il Milan ha presentato un'offerta concreta, mentre le altre squadre si sono limitate a fare un passo indietro. In un calcio in continua evoluzione, la scelta di Allegri rappresenta una strategia audace per rilanciare un club storico, puntando su esperienza e leadership. Riuscirà a riportare il Milan ai vertici?

Prima della conferma della permanenza di Conte al Napoli, si era parlato di Massimiliano Allegri come suo successore in azzurro. Oggi Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, anche di questo ha parlato il suo agente Giovanni Branchini a Radio Anch’io Sport su Radio Rai: «Abbiamo analizzato la proposta concreta e reale che abbiamo ricevuto. I ‘si dice’ hanno preso un’importanza eccessiva nel nostro mondo. C’è una corsa ad anticipare gli eventi che spesso può indurre in errore. Diversi club si sono avvicinati negli ultimi mesi a Max Allegri, ma noi dobbiamo prendere le decisioni su quanto di concreto si materializza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’agente di Allegri: «Tanti club si sono avvicinati, ma solo dal Milan offerta concreta»

