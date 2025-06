Lady Gaga svela il suo ruolo scopri i primi 6 minuti in anteprima

Lady Gaga svela il suo ruolo nel nuovo progetto, mentre l'attesa per la seconda stagione di "Mercoledì" cresce esponenzialmente! I fan non possono perdere i primi 6 minuti in anteprima, un assaggio di ciò che ci aspetta nel 2025. Questo ritorno segna una tendenza sempre più forte: le icone del cinema e della musica che si uniscono alle serie TV, creando un mix irresistibile di creatività. Siete pronti a scoprire come si intrecciano questi mondi?

il ritorno di mercoledì: seconda stagione in arrivo nel 2025. La serie Mercoledì, creata e diretta da Tim Burton, si prepara a tornare con una nuova stagione, confermando il grande successo riscosso dalla prima. Dopo il debutto avvenuto il 23 novembre 2022, che ha segnato l’esordio di Burton nel mondo delle serie televisive, la produzione è stata rinnovata per un secondo ciclo di episodi. La serie, ispirata alla famiglia Addams in chiave live-action, ha conquistato un vasto pubblico globale, diventando la seconda serie in lingua inglese più vista nella storia della piattaforma streaming. quando esce mercoledì 2?. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Lady Gaga svela il suo ruolo, scopri i primi 6 minuti in anteprima

Leggi anche TUDUM torna in diretta da Los Angeles con Lady Gaga e anteprime Netflix - Torna TUDUM, l'evento globale di Netflix, il 1° giugno in diretta da Los Angeles! Con la partecipazione di Lady Gaga e tante anteprime, quest'edizione promette di emozionare i fan di tutto il mondo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercoledì svela il ruolo di Lady Gaga e mostra in anteprima i primi 6 minuti della seconda stagione; Frankenstein: Netflix svela il teaser trailer del film diretto da Guillermo del Toro e con protagonista Oscar Isaac; Gen V 2, il primo trailer ci svela anche la data d'uscita!; Netflix, tutti i trailer di serie tv e film al TUDUM: da Mercoledì 2 al Frankestein di Guillermo Del Toro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercoledì svela il ruolo di Lady Gaga e mostra in anteprima i primi 6 minuti della seconda stagione

Si legge su comingsoon.it: Al Tudum Live Event 2025, Netflix ha mostrato i primi 6 minuti dell'attesissima seconda stagione di Mercoledì. Inoltre, sono stati svelati i ruoli di Lady Gaga e Haley Joel Osment.

Mercoledì 2, Lady Gaga nel cast e primi 6 minuti svelati. VIDEO

Secondo tg24.sky.it: Al Tudum Live Event 2025, Netflix ha mostrato i primi 6 minuti dell'attesissima seconda stagione di Mercoledì e rivelando che ci sarà un cameo di Lady Gaga. Tra le novità, anche un nuovo serial killer ...

Lady Gaga regina al Tudum, Stranger Things a novembre

ansa.it scrive: Un'entrata teatrale, un medley dark-pop e la conferma di un cameo nella seconda stagione della serie prodotta da Tim Burton, Wednesday: Lady Gaga ha infiammato il Tudum 2025, l'evento di Netflix che s ...