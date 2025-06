Ladri di pietra lavica in un fondo agricolo bloccati dalla polizia e denunciati

In un'epoca in cui il patrimonio culturale è sempre più minacciato, la storia dei ladri di pietra lavica porta alla luce un problema allarmante. Queste basole, simbolo della tradizione siciliana, non sono solo materiale: sono parte della nostra identità. La polizia ha bloccato due catanesi, ma il vero interrogativo rimane: quanto siamo disposti a proteggere le nostre radici? Scopri perché ogni gesto conta!

Hanno scardinato oltre 200 basole in pietra lavica dal pavimento di una masseria di via San Francesco alla Rena. I due ladri, entrambi catanesi di 68 e 47 anni, sono stati individuati dai proprietari del fondo agricolo che hanno subito chiesto l'intervento della polizia.

