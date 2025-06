L’addio di Patrizia Bedori | difendete il futuro

L’addio di Patrizia Bedori segna la conclusione di un capitolo significativo nella politica italiana. La sua determinazione e il forte legame con la famiglia ci ricordano l'importanza di avere radici solide mentre si affrontano le sfide del futuro. "Non aver mollato mai sui miei principi" è un monito per tutti noi: i valori autentici sono la vera chiave per costruire un domani migliore. Riflessioni che invitiamo a condividere.

"Sono serena, ho avuto una vita piena, dal lavoro alla politica e soprattutto ho una meravigliosa famiglia" "più che un marito ho avuto un angelo al mio fianco che mi ha sopportato per 30 anni e un meraviglioso figlio di cui vado fiera. Non ho meriti speciali se non uno: non aver mollato mai sui miei principi". "E fino alla fine, finché ne avrò forza non lo farò, per me il benessere di tutti e la difesa della res publica sono la mia priorità, dopo la famiglia". Così Patrizia Bedori, tra i fondatori del Movimento 5 Stelle a Milano, l’11 aprile aveva comunicato sui suoi social "il verdetto definitivo, il linfoma ha ormai preso il sopravvento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it