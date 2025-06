L’addio a Ernesto Pellegrini | Aldo Serena ricorda il Presidente Pazzo

L’addio a Ernesto Pellegrini segna la fine di un’epoca indimenticabile per il calcio italiano. Aldo Serena lo ricorda come il "presidente pazzo", un visionario capace di trasformare l’Inter e il suo modo di vivere il pallone. In un contesto dove passione e innovazione si intrecciano, Pellegrini ha lasciato un’eredità che va oltre il campo: un esempio di audacia e amore per il gioco. Scopriamo insieme cosa lo ha reso così speciale.

Intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, l'ex attaccante nerazzurro, Aldo Serena, ha voluto ricordare la figura di Pellegrini.

