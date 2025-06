Labubu i mostriciattoli virali da appendere alla borsa | perché sono famosi e cosa c’entra il Kpop?

I Labubu, i mini mostriciattoli che hanno conquistato il cuore dei fan del K-pop, stanno esplodendo in popolarità! Grazie all'influenza di Lisa delle Blackpink, questi adorabili creature sono diventati un must-have da appendere alle borse. Un simbolo di tendenze che uniscono cultura pop e design, Labubu non è solo un accessorio, ma un modo per esprimere la propria personalità. Scopri il fenomeno che sta travolgendo le generazioni!

I Labubu sono stati creati nel 2015 grazie all'inventiva dell'artista e illustratore, Kasing Lung. Per anni sono rimasti sconosciuti, venduti per lo più in Asia, ma senza assumere un'importanza particolare. La svolta è giunta alla fine del 2024, a nove anni di distanza dalla loro creazione, quando Lisa, influencer e membro delle Blackpink, ne ha sfoggiato uno appeso alla borsetta.

