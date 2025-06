La Volley Aprilia è in serie B nazionale

La Volley School Aprilia scrive una pagina di storia sportiva, conquistando la Serie B nazionale! Domenica 25 maggio, in un Pallone San Giuda Taddeo gremito di tifosi, i ragazzi del VSA hanno trionfato con un emozionante 2 a 3 contro N.E.R. Appio Roma. Questo successo non è solo una vittoria, ma un simbolo di come il lavoro di squadra e la passione possano portare a grandi traguardi. È l'inizio di un'avventura che promette emozioni!

Domenica 25 maggio al Pallone San Giuda Taddeo di Roma, la Volley School Aprilia, davanti ad un gremito pubblico, conquista il podio contro N.E.R. Appio Roma vincendo 2 a 3. I ragazzi del VSA, guidati sapientemente dal mister Pierfrancesco Sarno e dal direttore tecnico e assistente allenatore.

