La Vieste en Rose fa il pienone | oltre 20mila persone nel centro storico e più di 200 cantine

La Vieste en Rose non è solo un evento, è un vero e proprio rito che segna l'inizio dell'estate! Con oltre 20mila partecipanti e più di 200 cantine, il centro storico si è trasformato in un mare di allegria e convivialità. Questo festival del vino celebra la bellezza dei luoghi e l’amore per la buona tavola, riflettendo un crescente interesse per il turismo enogastronomico in Italia. Scopri perché ogni anno sempre più persone scelgono di brindare a Vieste!

Oltre 20mila persone hanno invaso il centro storico di Vieste, con i calici in mano nei vicoli e nelle piazze, per la sesta edizione de La Vieste en Rose, l’evento che, lo scorso fine settimana, ha tinto di rosa la regina del turismo del Gargano, dando ufficialmente il via alla stagione estiva. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - La Vieste en Rose fa il pienone: oltre 20mila persone nel centro storico e più di 200 cantine

Leggi anche Sul Gargano torna 'La Vieste en Rose' - Ritorna sul Gargano la Vieste en Rose, un festival che celebra il vino rosato. Dal 29 maggio all'1 giugno, oltre 200 cantine nazionali e internazionali trasformeranno il centro storico di Vieste in un'affascinante oasi di sapori e colori.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

UNA NOTTE IN ROSA: DOMENICA TORNA LA VIESTE EN ROSE AI BANCHI D’ASSAGGIO OLTRE 200 CANTINE DA OGNI ANGOLO DEL MONDO; 'Vieste Estate 2025': il programma degli appuntamenti; “Vieste en Rose”, percorso incantato tra le mille sfumature del vino rosato; La Vieste en Rose 2025: Partesa porta in scena 90 eccellenze rosé da tre continenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il vino rosato protagonista de La Vieste en Rose: evento che unisce gastronomia e turismo

Da trmtv.it: Oltre 20mila persone hanno invaso il centro storico di Vieste, animando vicoli e piazze con calici tra musica dal vivo, degustazioni sotto le stelle e incontri ...

Vieste en Rose: festa diffusa Oggi

noinotizie.it scrive: Sta per tornare La Vieste en Rose, l’evento che accende il cuore del Gargano con i profumi, i colori e le emozioni del vino rosato . Domenica, 1° giugno, il centro storico di Vieste diventerà il palco ...

Articoli con argomento: ‘la vieste en rose’

Si legge su trmtv.it: Oltre 20mila persone hanno invaso il centro storico di Vieste, animando vicoli e piazze con calici tra musica dal vivo, degustazioni sotto le stelle e incontri ...