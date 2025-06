La vicesindaca che ha salvato una 23enne aggredita dall’ex | “Se non fossimo stati lì sarebbe finita in tragedia”

Una storia di coraggio che mette in luce un fenomeno allarmante: la violenza sulle donne. Flavia Venturini, vicesindaca di Valera Fratta, ha dimostrato che l’intervento tempestivo può salvare vite. "Se non fossimo stati lì, sarebbe finita in tragedia", ha dichiarato. Un atto di eroismo che ci invita a riflettere sull'importanza di agire e di non restare indifferenti. In un'epoca in cui il supporto reciproco è più che mai necessario, ogni gesto

Flavia Venturini, vicesindaca di Valera Fratta, lo scorso giovedì ha aiutato una giovane di 23 anni mentre veniva aggredita dall'ex fuori il lavoro. "Non ho avuto paura, solo l’istinto di aiutarla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Valera Fratta, la vicesindaca Flavia Venturini e il capogruppo Gianluca Di Maria: così abbiamo salvato la ragazza dalla furia dell’ex - A Valera Fratta, un gesto di coraggio ha illuminato la lotta contro la violenza di genere. La vicesindaca Flavia Venturini e il capogruppo Gianluca Di Maria hanno salvato una giovane malmenata dal suo ex, dimostrando come la comunità possa fare la differenza.

