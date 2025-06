La Vianese sogna la Serie D | prossima sfida in Sardegna contro il Monastir

La Vianese è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, sognando la Serie D! La prossima sfida in Sardegna contro il Monastir rappresenta non solo una prova di coraggio, ma anche un'opportunità per dimostrare che i sogni possono diventare realtà. Con 45 partite sulle spalle, questi ragazzi stanno facendo vibrare i cuori dei tifosi. Sarà l’occasione perfetta per trasformare la favola rossoblù in leggenda!

Il romanzo della matricola Vianese non è ancora finito. La favola rossoblù avrà ulteriori due capitoli, fra cui un affascinante viaggio in Sardegna sul terreno del Monastir, per conquistare la Serie D. "Non ho più aggettivi per questo gruppo di ragazzi stupendi. Questa è la nostra 45ª partita stagionale e oggi (ieri, ndr) la vittoria penso che sia meritata viste le tante occasioni create – analizza il trainer Umberto Sarnelli (foto). – Ho preparato la gara senza speculare sul risultato dell’andata, ma cercando di fare il nostro gioco e sono stato ascoltato. Da adesso cominciamo a studiare il nostro prossimo avversario con la testa concentrata ad un ulteriore obiettivo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Vianese sogna la Serie D: prossima sfida in Sardegna contro il Monastir

