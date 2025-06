La tragedia di Pontetaro | si tuffa in acqua per salvare il figlio non è più risalito

Una tragedia che segna la comunità e scuote le coscienze: un padre moldavo ha perso la vita nel tentativo eroico di salvare il suo bambino dal fiume Taro. Un gesto d’amore che ci ricorda quanto sia preziosa la vita e quanto possa essere imprevedibile. In questi tempi in cui l’eroismo si misura nelle piccole azioni quotidiane, questa storia ci invita a riflettere sul valore dei legami familiari e sulla fragilità dell'esistenza.

Ha perso la sua vita per salvare quella del figlio. La vittima del fiume Taro è un 34enne moldavo, ritrovato un paio di ore dopo essersi tuffato nel fiume per riportare a galla il bimbo. Non sapeva nuotare, ma alla vista del ragazzino in difficoltà non ci ha pensato due volte. È finito in balia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - La tragedia di Pontetaro: si tuffa in acqua per salvare il figlio, non è più risalito

Approfondimenti da altre fonti

Tragedia nel Parmense, si tuffa nel Taro e non riemerge: annegato un uomo; Pontetaro: si tuffa nel fiume per aiutare alcuni bambini e muore annegato; Si tuffa nel fiume Taro e muore: voleva salvare dei bambini in difficoltà, vittima un moldavo 34enne di Parma; Tragedia a Fontevivo: si tuffa nel fiume Taro per aiutare dei bambini ma annega. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia nel Parmense, si tuffa nel Taro e non riemerge: annegato un uomo

Da msn.com: Rinvenuto dai sommozzatori un corpo nel corso d’acqua sotto il ponte dell’A1 a Pontetaro, nel comune di Fontevivo. La vittima è un 34enne moldavo, che stava trascorrendo lì la domenica con gli amici ...

Si tuffa per aiutare bimbi in difficoltà ma non riemerge, 34enne morto annegato nel fiume Taro a Parma

Scrive fanpage.it: La vittima partecipava a una tavolata con parenti e amici sul fiume Taro, a Pontetaro, nel comune di Fontevivo ...

Si tuffa nel Taro e non riemerge, annegato nel Parmense

Si legge su msn.com: (ANSA) - PARMA, 01 GIU - Tragedia sotto il ponte dell'A1 sul fiume Taro a Pontetaro, nel comune di Fontevivo, nel Parmense. A quanto appreso il corpo di un uomo è stato rinvenuto dai sommozzatori inte ...