La tappa del Giro d' Italia d’Epoca diventa festa di inaugurazione dell’ultimo tratto della ciclabile di San Martino

Il 15 giugno sarà una giornata memorabile per Santarcangelo! Non solo il Giro d'Italia d’Epoca raggiungerà la sua settima tappa in piazza Ganganelli, ma si festeggerà anche l’inaugurazione dell'ultimo tratto della ciclabile di San Martino. Un evento che celebra la passione per il ciclismo e promuove la mobilità sostenibile. Unisciti alla festa e scopri come la bicicletta sta trasformando le nostre città in spazi più vivi e accessibili!

L'appuntamento è per il prossimo 15 giugno quando il traguardo della settima tappa del Giro d'Italia d’Epoca sarà in piazza Ganganelli e, per Santarcangelo, coinciderà con la festa di inaugurazione dell’ultimo tratto della ciclabile di San Martino e della passerella ciclo-pedonale sul fiume. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La tappa del Giro d'Italia d’Epoca diventa festa di inaugurazione dell’ultimo tratto della ciclabile di San Martino

