La tappa del Giro d' Italia d’Epoca diventa festa di inaugurazione dell’ultimo tratto della ciclabile di San Martino

Il 15 giugno si prepara una giornata indimenticabile a Santarcangelo! La settima tappa del Giro d’Italia d’Epoca non sarà solo una celebrazione sportiva, ma anche l'occasione per inaugurare l'ultimo tratto della ciclabile di San Martino e la passerella ciclo-pedonale sul fiume. Un perfetto connubio tra tradizione e innovazione che sottolinea l'importanza della mobilità sostenibile. Non perdere questa festa che unisce passione per il ciclismo e amore per la natura!

L'appuntamento è per il prossimo 15 giugno quando il traguardo della settima tappa del Giro d'Italia d'Epoca sarà in piazza Ganganelli e, per Santarcangelo, coinciderà con la festa di inaugurazione dell'ultimo tratto della ciclabile di San Martino e della passerella ciclo-pedonale sul fiume.

