La Supercoppa Europea arriva in Friuli Venezia Giulia | un grande evento per il territorio

La Supercoppa Europea si trasferisce in Friuli Venezia Giulia, un'occasione imperdibile per il territorio! Il 13 agosto, Udine diventa il palcoscenico di una finale storica, la prima di sempre in Italia. Questo evento non solo celebra il calcio, ma rappresenta anche un'opportunitĂ unica per valorizzare il turismo e la cultura locale. Preparati a vivere l'emozione di una notte indimenticabile, dove sport e passione si incontrano!

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato con entusiasmo che il 13 agosto la Supercoppa Europea sarĂ disputata proprio nella regione friulana allo stadio di Udine. Si tratta di un evento storico: è la prima volta che la finale in gara secca del prestigioso trofeo europeo si svolge in Italia. “Un grande evento internazionale – ha dichiarato Fedriga – che accende i riflettori sul nostro territorio, con alberghi, ristoranti e attivitĂ locali pronti ad accogliere migliaia di tifosi”. La manifestazione sportiva rappresenta un’importante opportunitĂ di visibilitĂ e sviluppo economico per tutta l’area, grazie all’arrivo di appassionati da tutta Europa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La Supercoppa Europea arriva in Friuli Venezia Giulia: un grande evento per il territorio

Cosa riportano altre fonti

