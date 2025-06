La storia di Joseph bambino genio entrato nel Mensa a soli 2 anni | cosa sa fare alla sua età

A soli 2 anni e 182 giorni, Joseph Harris-Birtill ha già stupito il mondo entrando nel Mensa, il club esclusivo per i più brillanti. Ma quali abilità straordinarie possiede questo piccolo genio? I suoi genitori, attenti osservatori, hanno notato segnali precoci di intelligenza, come la capacità di risolvere puzzle complessi e un linguaggio sorprendentemente sviluppato. La sua storia non è solo un fenomeno isolato, ma un riflesso di come l’infanzia possa essere un terreno

Joseph Harris-Birtill, un bambino britannico, a soli 2 anni e 182 giorni è entrato nel Mensa, il Gotha delle persone più intelligenti del mondo. È il membro più precoce dell'organizzazione internazionale. Come hanno hanno fatto i genitori ad accorgersi delle sue straordinarie capacità intellettive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bambino più intelligente di Einstein: il suo impressionante QI. Cosa sa fare a soli 2 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La storia di Joseph, bambino genio entrato nel Mensa a soli 2 anni: cosa sa fare alla sua età

Da fanpage.it: Joseph Harris-Birtill, un bambino britannico, a soli 2 anni e 182 giorni è entrato nel Mensa, il Gotha delle persone più intelligenti del mondo ...

Bambino più intelligente di Einstein: il suo impressionante QI. Cosa sa fare a soli 2 anni

supereva.it scrive: Parla da quando aveva 7 mesi e ora impara il codice Morse: ecco chi è il bambino che ha superato ogni aspettativa.

Questo bambino di 2 anni diventa il più giovane membro di sempre del Mensa

Riporta tech.everyeye.it: Un bambino britannico di appena 2 anni è diventato il più giovane membro della storia del Mensa, ricevendo anche un riconoscimento dal Guinness.