La storia dell' Ucraina che servirebbe ai politici

La riscoperta delle radici ucraine sta vivendo un momento cruciale, soprattutto alla luce dei recenti eventi geopolitici. Gogol’, con la sua penna affilata, ci offre uno sguardo profondo su un'identità spesso trascurata. Questa nuova pubblicazione non è solo un'analisi storica, ma un invito a riflettere sulle storie dimenticate che plasmano i nostri orizzonti culturali. Scoprire questa eredità potrebbe essere fondamentale per i politici di oggi: conoscere il passato è il primo passo verso un

«F inora non abbiamo avuto una storia completa e soddisfacente della Piccola Russia e del popolo che per quasi quattro secoli ha agito indipendentemente dalla Russia» esordisce Nikolaj Vasil’evic Gogol’ (Ucraina, Nino Aragno Editore; traduzione, introduzione e note a firma dello slavista Lucio Coco). Precisa che tenterĂ di raccontare come «questa parte (l’Ucraina, ndr) della Russia si è separata; come in essa si è formato questo popolo guerriero, i cosacchi, caratterizzato dalla completa originalitĂ del carattere e delle imprese; come con le armi in mano per tre secoli ha ottenuto i suoi diritti e ha difeso ostinatamente la sua religione; infine, come in maniera impercettibile la sua esistenza guerriera scomparve, trasformandosi in una vita agricola; come a poco a poco l’intero Paese ricevette nuovi diritti in cambio dei precedenti e alla fine si fuse completamente con la Russia». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La storia dell'Ucraina che servirebbe ai politici

Leggi anche La storia dell’incredibile falla delle schede madri Asus che permetteva di installare da remoto ogni software - DriverHub, il software di Asus progettato per semplificare l'installazione automatica dei driver tramite una configurazione del BIOS, ha mostrato una vulnerabilità critica che potrebbe compromettere la sicurezza dei sistemi.

Se ne parla anche su altri siti

La storia dell'Ucraina che servirebbe ai politici | .it; Guerra Ucraina, le notizie del 30 maggio 2025 | Mosca: 'Nessun Paese terzo ai colloqui con l'Ucraina a Istanbul'; CIMMINO AL SOLE24ORE: GRANDI POTENZIALITĂ€ PER IL MADE IN ITALY, SERVE ACCORDO UE-MERCOSUR; Medvedev vuole prendersi (quasi) tutta l’Ucraina: il piano choc della zona cuscinetto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Russia-Ucraina, per fare pace serve conoscere la storia

Come scrive panorama.it: I negoziati di pace con la Russia richiedono molto più di una semplice comprensione degli eventi; non aiuta fare come la Francia offrendo alla Polonia di schierare ordigni nucleari.

“L’Ucraina siamo noi” di Christian Rocca racconta le radici storiche dell’Ucraina come Stato sovrano che risalgono a un’epoca lontana

Si legge su linkiesta.it: Lo storico ucraino ... Prima però serve che finisca la guerra: e la guerra può finire in tre soli modi: con il ritiro unilaterale della Russia, con la sconfitta sul campo dell’esercito di ...

Accanto all'Ucraina con "Cibo-box"

primamonza.it scrive: Un appuntamento che si ripete ormai da tre anni, da quando il popolo dell'Ucraina deve fare i conti con l'efferata aggressione da parte della Russia. Il progetto di "Cibo-box" per l'Ucraina Erano tant ...