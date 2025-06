La storia dei referendum negli anni ’90

Gli anni '90 sono stati un crocevia fondamentale per l'Italia, segnati da referendum che hanno plasmato il futuro politico del Paese. Mentre ci prepariamo a votare nel referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno 2025, è interessante notare come le consultazioni popolari abbiano riflettuto le aspirazioni di una nazione in cambiamento. Riscopriamo insieme quei momenti chiave che hanno influenzato la democrazia italiana e prepariamoci a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia!

In attesa di andare a votare per il referendum abrogativo del’ 8 e 9 giugno 2025, rispolveriamo la storia d’Italia relativamente alle consultazioni referendarie degli anni ’90. Gli anni ’90 in Italia furono anni di profonde trasformazioni e i referendum furono lo specchio di tali mutamenti epocali. I referendum in Italia negli anni ’90. In quegli anni, il monumento della Prima Repubblica, Giulio Andreotti, finì due volte sotto processo con accuse gravissime: associazione mafiosa a Palermo ed omicidio del giornalista Mino Pecorelli a Perugia; Tangentopoli spazzò via un’intera classe politica, a partire dai socialisti; e gli italiani videro la nascita di nuovi partiti e Silvio Berlusconi divenne il protagonista della politica a destra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La storia dei referendum negli anni ’90

Leggi anche Acqua pubblica, storia di un referendum ignorato: ricorso alla Corte di Strasburgo per far valere la volontà popolare - Nel giugno 2011, oltre 26 milioni di italiani votarono a favore dell’acqua pubblica, chiedendo che restasse fuori dal mercato.

Su questo argomento da altre fonti

Oltre il diritto di cittadinanza, due prospettive per costruire la società del futuro; Referendum abrogativo, lo strumento di democrazia diretta che la Spagna non ha e che invidia all’Italia; 8 E 9 GIUGNO, IL REFERENDUM PER UN POSSIBILE CAMBIAMENTO; La poca passione per il voto (referendario): così nella storia i bresciani hanno disertato le urne. 🔗Cosa riportano altre fonti

I referendum del prossimo otto giugno, dopo 80 anni di storia repubblicana e costituzionale

Riporta blitzquotidiano.it: I referendum del prossimo otto giugno, Giorgio Oldoini traccia 80 anni di storia repubblicana e costituzionale.

Perché nei referendum dell'8-9 giugno si vota per il destino di milioni di persone (magari anche il tuo)

Secondo vogue.it: Tra i vari quesiti referendari si vota anche per riformare la legge sulla cittadinanza italiana. E in gioco c’è il futuro di milioni di persone con background migratorio ...

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia

Lo riporta adnkronos.com: E a guardare la storia referendaria ... quindi negli ultimi 30 anni, il segno del quorum è andato in senso diametralmente opposto: dal 1997 (carriere dei magistrati tra i referendum di allora ...