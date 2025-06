La storia dei referendum dal 2000 a oggi

Il referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno ci invita a riflettere su due temi cruciali: il lavoro e l'integrazione. Negli ultimi vent'anni, i referendum hanno segnato svolte importanti nella nostra democrazia. Questo voto non è solo una scelta legislativa, ma un’opportunità per dire la nostra su come vogliamo costruire il futuro del Paese. Quali diritti e quali valori vogliamo preservare? La risposta è nelle nostre mani!

Il referendum abrogativo dell' 8 e 9 giugno si avvicina: gli italiani dovranno decidere se cancellare alcuni pezzi della legislazione sul lavoro e se dimezzare (da 10 a 5) gli anni di residenza legale grazie alla quale gli stranieri possono chiedere la cittadinanza. Nel frattempo, ripassiamo quali sono stati i referendum che hanno segnato la storia della politica italiana negli ultimi 25 anni. I referendum dal 2000 al 2025. L'elenco è lungo e articolato. Dei referendum più importanti si aggiungono dettagli e contesto politico. 21 maggio 2000. Sette i quesiti referendari sul tavolo nella chiamata alle urne del 21 maggio 2000.

Leggi anche Acqua pubblica, storia di un referendum ignorato: ricorso alla Corte di Strasburgo per far valere la volontà popolare - Nel giugno 2011, oltre 26 milioni di italiani votarono a favore dell’acqua pubblica, chiedendo che restasse fuori dal mercato.

