La storia dei referendum dal 1946 agli anni ’80

L' 8 e 9 giugno gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum abrogativo su lavoro e cittadinanza. I primi quattro quesiti riguardano il Jobs Act di Renzi e altri pezzi di legislazione sul lavoro, mentre il quinto quesito punta a dimezzare (da 10 a 5) i tempi di residenza con cui gli stranieri possono chiedere la cittadinanza italiana. Prima di andare a votare scopriamo qual è la storia dei referendum in Italia, vero specchio dell'evoluzione dei costumi del Paese. Cosa significa referendum. La parola "referendum" è latina, e per la precisione dal verbo "referre" che significa "riferire".