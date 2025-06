La spettacolare discesa della bandiera in piazza Plebiscito per la Festa della Repubblica - VIDEO

Il 2 giugno a Napoli si è illuminato con la maestosità della Festa della Repubblica. La suggestiva discesa della bandiera in piazza Plebiscito ha celebrato i valori di unità e identità nazionale. Quest'anno, 27 cittadini sono stati premiati con l'Onorificenza dell'Ordine al Merito, un gesto che incarna il trend di riconoscere chi contribuisce al bene comune. Un richiamo potente a tutti noi: l'impegno civico è fondamentale per costruire un futuro migliore!

Consueto appuntamento con le celebrazioni della Repubblica a Napoli: presso il Mausoleo Schilizzi l'omaggio ai caduti col prefetto Michele Di Bari, mentre in piazza del Plebiscito sono state consegnate le Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quest'anno assegnate a 27. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La spettacolare discesa della bandiera in piazza Plebiscito per la Festa della Repubblica - VIDEO

