La Spagna cerca diecimila volontari per bere vino ogni giorno per i prossimi quattro anni e capire se fa male

In un curioso mix tra ricerca scientifica e cultura del vino, la Spagna è alla ricerca di diecimila volontari disposti a sorseggiare vino quotidianamente per quattro anni. Questo ambizioso studio dell'Università di Navarra potrebbe ribaltare il modo in cui percepiamo gli effetti dell'alcol sulla salute. Mentre il dibattito sul consumo responsabile cresce, chi sarà pronto a brindare per la scienza? Scopriamo insieme se il vino è davvero una "medicina" o solo un vizio!

L'esperimento alcolico nasce da un'iniziativa dell'Università di Navarra e viene finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca In Spagna si sperimenta bevendo. L’Università di Navarra ha infatti lanciato uno dei più ambiziosi progetti di ricerca mai realizzati sugli effetti dell’alcol sulla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Spagna cerca diecimila volontari per bere vino ogni giorno per i prossimi quattro anni e capire se fa male

Leggi anche La Spagna cerca 10mila volontari per bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni: ecco quali sono i requisiti - L'Università di Navarra ha lanciato un'incredibile iniziativa alla ricerca di 10mila volontari disposti a bere vino quotidianamente per quattro anni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Spagna cerca 10 mila volontari per bere vino tutti i giorni e capire se fa male. E per l’Italia forse è un’occasione perduta per dire la sua; “Cerchiamo 100 mila volontari disposti a bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni”:…; In Spagna la ricerca recluta diecimila volontari per dimostrare gli effetti del vino sulla salute; La Spagna cerca diecimila volontari per bere vino ogni giorno per i prossimi quattro anni e capire se fa male. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In Spagna la ricerca recluta diecimila volontari per dimostrare gli effetti del vino sulla salute

Si legge su horecanews.it: In Spagna parte uno studio su 10.000 over 50 per valutare gli effetti del vino rosso sulla salute all’interno di una dieta mediterranea ...

La Spagna cerca 10mila volontari per bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni. Il profilo dei candidati

Lo riporta msn.com: Uno studio clinico dell’Università di Navarra mette alla prova gli effetti del consumo moderato di vino sulla salute. Obiettivo: distinguere mito e realtà, con dati scientifici ...

La Spagna cerca 10mila volontari per bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni: ecco quali sono i requisiti

Segnala tpi.it: Si tratta di uno studio clinico dell’Università di Navarra per misurare gli effetti del consumo moderato di vino sulla salute ...