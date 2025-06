La società del rancore ingegnerizzato da Trump contro l’Europa alle minacce alla figlia di Meloni

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un’escalation di rancore tra America ed Europa, con radici che affondano nel populismo trumpiano. Ma da dove nasce questo odio? Non è solo una questione di politica commerciale; è un riflesso di una società sempre più polarizzata, alimentata da algoritmi che premiano divisioni anziché dialogo. In questo clima, le minacce alla figlia di Meloni non sono che la punta dell'iceberg di una tensione crescente. Quale sarà il futuro delle relazioni transatlantiche?

Da dove nasce il recente odio americano nei confronti dell’Europa? È un sentimento genuino alimentato dall’insensata guerra commerciale trumpiana? O è un’avversione dettata dallo spirito del tempo e dall’imperante algoritmo che sui social e in politica premiano sempre e comunque rancore e risentimento, fino ad aver conquistato ogni aspetto della vita pubblica e sociale? Io credo alla seconda ipotesi. Trump ripete ogni due per tre che l’Europa politica è nata per fregare l’America, senza che nessuno gli dica mai di che cosa stia parlando visto che, nella realtà, le prime forme di integrazione europea, la Comunità europea del carbone dell’acciaio e poi la Comunità economia europea, sono state promosse, sostenute e finanziate dagli Stati Uniti e dal grandioso piano Marshall di aiuti americani all’Europa post bellica, con l’obiettivo chiaro di costruire un blocco di paesi in grado di fare massa critica contro le minacce dell’impero sovietico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La società del rancore ingegnerizzato, da Trump contro l’Europa alle minacce alla figlia di Meloni

