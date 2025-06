La sindaca Zeller lo ha rifatto | stavolta indossa il tricolore ma non canta l’inno video

Katharina Zeller, la nuova sindaca di Merano, torna a far parlare di sé, ma stavolta non per il suo impegno. Durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica, ha indossato il tricolore senza intonare l'Inno di Mameli, suscitando polemiche. In un periodo in cui l'unità nazionale è più importante che mai, questo gesto solleva interrogativi sul ruolo dei rappresentanti e sulla loro connessione con il popolo. Come si comporterà ora?

Katharina Zeller lo ha rifatto: la neo eletta sindaca di Merano in Alto Adige, colpisce ancora. In negativo. In occasione delle celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica sulla centralissima piazza Walther a Bolzano, ha indossato la fascia tricolore senza cantare l’Inno di Mameli. Leggi anche Amato, che sfregio all'Italia. "Poltronissimo" rispunta per difendere la sindaca di Merano: "Ha fatto bene a rifiutare il tricolore". Spunta un altro video della sindaca di Merano: "Il tricolore non è una cosa che mi piace". Meloni: non è un ornamento. Il video parla chiaro: m entre accanto a lei tutte le figure istituzionali, ma anche i semplici cittadini, intonano il canto degli italiani, l’esponente della Svp sorride serafica ma a labbra serratissime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sindaca Zeller lo ha rifatto: stavolta indossa il tricolore, ma non canta l’inno (video)

